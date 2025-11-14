"Faites entrer l'accusé" : La ligne de crimes de Menouar Touil, dimanche 16 novembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 16 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" : « La ligne de crimes de Menouar Touil ».

"Faites entrer l’accusé", depuis vingt-cinq ans, raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises. Dorénavant sur RMC Découverte, 16 épisodes inédits viendront enrichir cette nouvelle saison.

Christophe Delay et Dominique Rizet vous plongent au coeur des dossiers qui ont marqué l’actualité judiciaire française de ces dernières années, des faits jusqu’au dernier procès. Du dossier Bacot à celui de Rasmouk en passant par d’autres intrigues policières moins médiatisées, le duo vous emmène dans les coulisses de la vie judiciaire.

La ligne de crimes de Menouar Touil

Trois enfants, un joli pavillon à Bondy, acheté grâce à une coquette somme gagnée au loto : la famille Touil a tout pour couler des jours heureux. Mais derrière les murs de la petite meulière, les insultes et les coups volent bas. Sur les enfants, mais surtout sur Nadia, la mère.

Quand ses voisins la retrouvent agonisante, près de chez elle, un matin de décembre 2012, l'enquête se dirige très vite vers le mari, Menouar.

À l'heure du crime, les caméras de vidéosurveillance captent le passage d'un homme à vélo qui lui ressemble. Cela pourrait expliquer que la police l'a trouvé en sueur quand elle est allée le prévenir de l'agression de sa femme. Mais l'image est floue. Le suspect nie. Et Nadia a visiblement trop peur de lui pour le dénoncer.

C'est finalement le passé de Menouar qui va permettre de résoudre cette enquête, un bond de plusieurs décennies en arrière, jusqu'au secret que le couple gardait. En 1985, l'homme a en effet écopé d'une peine de 20 ans de prison pour avoir tué... son compagnon de l'époque. Dans cette enquête sans preuve formelle, c'est ce drame qui vient confirmer l'extrême violence de cet homme cupide. Il explique aussi le silence d'une épouse terrifiée qui savait de quoi Menouar était capable.

Devant la Cour d'assises, Nadia fait finalement preuve d'un courage exceptionnel, racontant sans faillir la brutalité de celui qui plaide l'acquittement.

En octobre 2016, la Cour d'assises de Bobigny condamne Menouar Touil à 30 ans de prison. Une peine alourdie en appel : perpétuité avec 22 ans de sûreté.