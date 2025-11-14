Les rencontres de 20h30 : « Alexandre, l’urgence de vivre » vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 14 novembre sur France 2, « Alexandre, l’urgence de vivre », un document qui raconte l'histoire inspirante et remarquable d'Alexandre Samaan, un jeune homme originaire de Syrie.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Alexandre, l’urgence de vivre

C’est l’accomplissement d’un rêve.

Celui d’un adolescent né à Rableh, en Syrie, qui, à 16 ans, a décidé de fuir les attentats, les bombardements, la guerre et le régime de Bachar Al-Assad. Seul, il a traversé l’Europe pour rejoindre la France, y poursuivre des études et réaliser l’ambition qui l’animait depuis toujours : devenir médecin urgentiste.

Alexandre Samaan s’est battu pour apprendre le français, décrocher son bac avec mention très bien, puis intégrer la faculté de médecine de Grenoble. Aujourd’hui, à 27 ans, il est médecin urgentiste à Tours. Et il s’est même offert le luxe de remporter un prestigieux concours d’éloquence, dans la langue de Molière, en racontant son histoire.

Une rencontre signée Mélanie Gallard, Clément Voyer et Alexandru Sechilariu.