"28 minutes" vendredi 14 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 14 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes : Pascal Blanchard, historien, Jean-Loup Bonnamy, essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards, et la dessinatrice de presse Louison.

Attentats terroristes : la justice restaurative est-elle envisageable ?

Il y a dix ans, le 13 novembre 2015, à Paris, 132 personnes sont tuées dans les attentats terroristes les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français. Le Parquet national antiterroriste a annoncé vouloir élargir l’accès à la justice restaurative aux victimes et auteurs d'attentats terroristes. Ce processus consiste à mettre en relation des auteurs et des victimes du même crime ou infraction mais d’une autre affaire.

Suspension de la réforme des retraites : reculer pour mieux sauter ?

Les députés ont voté la suspension de la réforme des retraites jusqu’en janvier 2028 à 255 voix contre 146. Elle a été principalement votée par les socialistes, les écologistes et le RN, avec l'abstention des élus Renaissance et d’une grande partie du Modem. En revanche, la France insoumise a voté contre ainsi que les communistes. Ce vote suspend l'avancée vers les 64 ans, tout comme le relèvement du nombre de trimestres à cotiser. Pouvons-nous attendre la prochaine élection présidentielle pour engager une nouvelle réforme ?

Renaud Dély reçoit Arnaud Guérin, géologue et photographe naturaliste, passionné de volcans. Il publie "Une histoire de l’exploration des volcans" (éditions Glénat) et nous plonge dans le monde fascinant des volcans et de ceux qui y ont consacré leur vie.

La nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré que des attaques chinoises sur Taïwan pourraient constituer un danger justifiant une intervention du Japon. La Chine l’a menacée indirectement dans un post sur X, depuis supprimé. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Après vingt jours en détention provisoire, Nicolas Sarkozy a été libéré sous contrôle judiciaire le 10 novembre dernier. L’audience qui a permis sa libération a également révélé ses revenus, près de 4,5 millions d'euros pour l'année 2023, provoquant de nombreuses réactions sur les réseaux. C’est le "point com" de Natacha Triou.

Après avoir vu des vidéos sur Tiktok de couchers de soleil dans les Alpes, cinq jeunes randonneurs inexpérimentés décident d’aller les admirer. Face au froid, les jeunes choisissent de redescendre pour trouver la chaleur, mais ils se perdent rapidement. C’est l’histoire de la semaine de Frédéric Pommier.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur la grâce de Boualem Sansal en Algérie, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par les invités, ainsi que la remise en question par Aurore Vincenti de la fécondation des ovules par les spermatozoïdes.