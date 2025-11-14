"C à vous" vendredi 14 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 14 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.4

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 14 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Boualem Sansal, commémorations du 13 novembre, un nouvel état islamique au Mali…

Caroline Fourest, journaliste et polémiste.

Le frère d'un militant contre le narcobanditisme tué par balle à Marseille

Claude Arid, journaliste et réalisateur.

20:00 C à vous, la suite

Julie Andrieu, pour son livre “Julie cuisine l’Italie”.

Philippe Etchebest, pour son livre “Un chef au bout du monde”.

Dorian Louvet, marathonien, pour son record du monde.

Baptiste Lecaplain, pour le film “Zootopie 2”.

Dans la cuisine de C à vous

Diego Accettulli, fondateur de “Oggi Pasta” & maître pastier.