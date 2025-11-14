"Quotidien" vendredi 14 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 14 novembre 2025 :
Charlotte Recoquillon, docteure en géopolitique, spécialiste des États-Unis.
Léa Drucker, pour le film « Dossier 137 » au cinéma le 19 novembre.