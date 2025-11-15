Samedi 15 novembre à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Affaire Magnin : les pilleurs d'héritages » un documentaire inédit réalisé par Erwan Bizeul et Florian Yven.

Ils étaient notaires, directeur d'Ehpad, patron de pompes funèbres ou encore avocat. Des professionnels à priori insoupçonnables... jusqu'à ce que la justice mette au jour un vaste réseau de détournement d'héritages piloté par un ancien notaire radié de l'ordre, Jean-Louis Magnin.

Une équipe de Grands Reportages a enquêté pendant plus d'un an et dévoile les coulisses d'une escroquerie hors normes, soigneusement orchestrée pour exploiter les failles du système judiciaire français.

Tout commence dans l'Allier, en 2015. Un vieil homme, sans famille, se suicide dans sa maison isolée en pleine campagne... Une histoire à priori banale, mais le calme apparent dissimule le premier indice d'un engrenage machiavélique. David Oriot, commissaire de justice à Vichy, est chargé d'un simple inventaire pour répertorier les objets et le patrimoine du défunt. Sans le savoir, il va déclencher la chute d'un réseau tentaculaire. Ce passionné de boxe use d'une belle métaphore pour décrire son action : "En boxe thaï, on a un coup qui s'appelle le front kick, et je me suis dit que j'allais leur mettre un petit front kick pour les arrêter. C'est ce qui s'est passé".

Rapidement, l'alerte est donnée et l'affaire prend de l'ampleur. Une enquête est ouverte et la section de recherche de Clermont-Ferrand va aller de surprises en surprises... Au centre du dossier : Jean-Louis Magnin, un ancien notaire radié depuis 2004 pour abus de faiblesse, il revient en scène avec un modus operandi bien réglé : des héritiers fictifs, des faux testaments manuscrits, des complicités présumées à tous les étages du processus. "Jean-Louis Magnin, c'est un chef d'orchestre. Il dirige tout, mais sans jamais apparaître en première ligne", explique la journaliste Anne-Sophie Jouvenaud.

Sur le banc des accusés, un directeur d'Ehpad qui aurait eu pour mission de repérer les pensionnaires fortunés sans héritiers, une fausse héritière libanaise ou turque, un notaire complice ou naïf, un avocat qui aurait brouillé les pistes... même une octogénaire accusée d'être faussaire, experte en écriture, qui aurait rédigé les faux testaments. Voilà la nébuleuse autour de l'ex-notaire déchu.

Pour le procureur : Jean-Louis Magnin "ne voyait pas les gens comme des humains, mais comme des poules aux œufs d'or". Quant à l'un des notaires mis en cause dans le dossier et qui a accepté de se confier, Jean-Louis Magnin l'aurait manipulé et utilisé pour mener à bien sa petite entreprise de détournement d'héritage. Un désaveu pour ce professionnel du droit, à l'aube de sa retraite : "J'ai honte maintenant de dire que j'ai été notaire, j'ai des amis qui ne me parlent plus, qui m'évitent".

Au total : onze successions détournées, plus de 10 millions d'euros de préjudice estimé, 70 personnes entendues, 9 prévenus, et un seul homme à la manœuvre. Mais au procès de ce groupe de notables, un incroyable retournement de situation va se produire.

Entre suspense judiciaire et enquête journalistique, ce "Grands Reportages" révèle un scandale de grande ampleur. Une histoire glaçante et cynique, où des individus vulnérables ont été ciblés, et où la faille du testament manuscrit a été exploitée jusqu'au bout.