"Au bout de l'enquête" samedi 15 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Samedi 16 novembre 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait".

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05 • Affaire Jean Moritz : Bouquet final

En juin 2011, c'est la stupeur dans le village de Louvroil dans le Nord. Un artificier, un homme charismatique très apprécié, est retrouvé mort dans sa boutique de farces et attrapes ravagée par les flammes. Les pistes d'enquête sont nombreuses pour expliquer la disparition de ce père de famille aux multiples conquêtes féminines. Une enquête criminelle à rebondissements qui a fini par se dénouer grâce à une émission de télévision.

15.00 • Affaire Céline Jourdan : La petite fille, l'Indien et le tatoué

1988, La Motte-du-Caire, un petit village du Sud de la France. Céline, six ans, disparaît brutalement. Son corps est retrouvé le lendemain, elle a été sauvagement assassinée.

16.00 • Affaire Roland Cazaux, nuits de terreur

Pendant 15 ans, entre Arcachon et les Landes, des femmes ont été épiées, parfois observées dans leur sommeil et violées. Toute la région a été traumatisée par cette affaire. Ces crimes n'ont pas été reliés entre eux avant qu'un gendarme enquêteur ne s'en empare et en fasse un défi personnel. Une longue traque de l'homme que l'on surnommait "le chat", qui aboutira à l'arrestation d'un personnage insoupçonnable.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.