"Le monde de Jamy" : Comment s’habiller sans essorer la planète ? lundi 17 novembre 2025 sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 15 novembre 2025 103
Lundi 17 novembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du "Monde de Jamy" qui s'intéresse dans cet inédit à l'industrie du textile, sa surproduction et sa surconsommation.

Jamais nous n’avons acheté autant de vêtements, à aussi bas prix, et souvent de mauvaise qualité. Alors que l’industrie textile contribue fortement au réchauffement climatique et à la pollution des océans, comment s’habiller sans essorer la planète ?

À l’origine de notre surconsommation, Jamy décrypte l’invasion du synthétique, qui a fait chuter les prix de nos garde-robes. Comment fabrique-t-on, à partir de billes de plastique, ces fibres qu’on a un mal fou à recycler ?

La partie se joue aussi dans notre cerveau : nous verrons également comment les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle sont utilisés pour nous pousser à acheter toujours plus.

Et après ? À l’usage, que valent les tenues bon marché des sites de fast-fashion ? Jamy met à l’épreuve leur solidité avec les machines impitoyables d'un laboratoire spécialisé. Coutures, boutons, imprimés, nous découvrons les détails qui permettent de distinguer une fringue jetable d’un vêtement durable.

La solution pour moins polluer serait-elle le made in France ? Jamy nous emmène chez les producteurs de coton et de lin français, en plein essor en ce moment.

Les intervenants :

  • Audrey Millet - Historienne de la mode.
  • Aurélie Cayla - Enseignante chercheuse à l'ENSAIT.
  • Noémie Voyer - Responsable expertise mode chez Heuritech.
  • Ali Maaref - Responsable Laboratoire tests à l'IFTH.
  • Gaëlle Courage - Responsable durabilité à l'IFTH.
  • Émilie Morand - PDG Le Relais Val de Seine - Emmaüs.
  • Alain Marty - Directeur scientifique de Carbios.
  • Thomas Huriez - Fondateur de 1083.
  • Joris Roux - Ingénieur agronome.
  • Pauline Laurent - Agronome chez Lin & Chanvre Bio.
  • Augustin Deridder - Fondateur de Juin Fait Le Lin.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera un autre numéro : Le Monde de Jamy - Les dangers du réchauffement climatique pour nos produits du terroir

Publié dans Magazines, Documentaires, Lundi
Suivez nous...