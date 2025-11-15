"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault 5 Gordini sur RMC Découverte lundi 17 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 11ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault 5 Gordini.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x11 • Renault 5 Gordini

Gerry et Aurélien mettent la main sur une Renault 5 Gordini unique au monde ! Prototype de 1975, homologué et motorisé par un 1600 cm3 de 160 ch, elle pourrait devenir une arme redoutable pour participer au prestigieux Championnat HTCC sur le circuit mythique du Mans.

Mais l'exemplaire acheté seulement 4 500 Euros ressemble plus à un chantier qu'à une voiture de course : carrosserie rongée par la rouille, moteur muet depuis des années, collecteur d'amission introuvable, sans compter tout l'équipement FIA à ajouter – arceau, baquet, harnais, extincteur – et un look course complet à recréer. Autant dire une restauration intégrale, doublée d'une préparation racing.

L'objectif est clair : transformer cette épave unique en bête de circuit et la revendre autour de 25.000 Euros. Mais entre pièces rares, mécanique capricieuse et chantier titanesque, Gerry et Aurélien vont devoir sortir le grand jeu... car au Mans, la moindre erreur se paie cash !