"13h15 le dimanche" : Blake et Mortimer, le mystère du trésor disparu, dimanche 16 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 16 novembre 2025 sur France 2, « Blake et Mortimer : le mystère du trésor disparu », une histoire rocambolesque avec une enquête journalistique méticuleuse sur la trace des planches disparues.

Quarante ans après la mort de leur créateur, le capitaine Blake et le professeur Mortimer sortent de leurs pages pour mener l'enquête sur la disparition des planches originales de leurs Aventures.

Edgar P. Jacobs, inventeur des personnages et génie obsessionnel, avait précieusement conservé le moindre de ses dessins dans un coffre-fort, au sous-sol d'une banque bruxelloise. Mais à la fin des années 2000, alors que ces planches ont pris une valeur inestimable, elles se retrouvent inexplicablement sur le marché de l'art, lors de ventes aux enchères.

La presse s’empare du « casse du 9e Art », estimé à 40 millions d’euros. Mais que s'est-il donc passé ? Comment 250 planches originales ont-elles pu mystérieusement disparaître du coffre-fort ? Après huit ans d’enquête, un procès est prévu dans les prochains mois.

"13h15 le dimanche" plonge dans cette histoire rocambolesque avec une enquête journalistique méticuleuse sur la trace des planches disparues. Des interviews exclusives avec les principaux mis en cause dans cette affaire judiciaire, des images inédites du coffre-fort qui contient les dessins originaux sauvés du pillage. Dans ce récit haletant, la réalisatrice Lucile Aimard entremêle scènes fictives et reconstitutions historiques avec un sens du détail digne de Jacobs, dans un univers ésotérique librement inspiré de la mythique série Blake et Mortimer.

Une série écrite par Lucile Aimard avec Jérôme Dupuis et Manoë David, images Felix Albert, produite par Neutra Production.