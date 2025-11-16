"Beau Geste" dimanche 16 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 16 novembre 2025 à 22:55, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste" avec deux nouveaux invités d'exception.

Pierre Lescure part à la rencontre de Camille Cottin à l'occasion de la sortie du film « Les enfants vont bien » le 3 décembre prochain.

Pïerre Lescure ira également à la rencontre de Bernard Campan et Grégory Gadebois à l'occasion de la sortie du film « Jean Valjean » le 19 novembre au cinéma.

Beau geste fêtera les 50 ans du plus culte des films cultes, le « Rocky Horror Picture Show ».

Pour son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet nous emmènera à la rencontre de Glen Powell, le nouveau Tom Cruise, et elle a croisé la route de Myriem Akeddiou à l'occasion de la sortie du film « On vous croit ».

Beau Geste vous fera découvrir le métier de bruiteuse au cinéma.