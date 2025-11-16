"Enquête de santé" : Alimentation, la revanche du gras, mardi 18 novembre 2025 sur France 5

Mardi 18 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, le magazine "Enquête de santé", présenté par Marine Carrère d'Encausse, proposera une soirée consacrée à l'alimentation.

Le documentaire « Alimentation, la revanche du gras » de Céline Bittner fait le point sur les graisses alimentaires.

Dans un nouveau décor et en public, Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Alimentation, la revanche du gra s

Les graisses alimentaires connaissent un retour en grâce. Accusées durant des décennies de faire grimper le taux de cholestérol, de boucher les artères et de nous faire grossir, elles sont désormais vantées pour leurs bienfaits sur la santé.

Manger plus de gras, ce serait la clé pour avoir plus d’énergie et être en meilleure santé. Encore faut-il savoir quelles graisses choisir et comment les utiliser au mieux. Car tous les lipides ne se valent pas. Huiles, beurre, margarine... Quelles sont les matières grasses à privilégier et celles qu’il convient d’éviter ?

Notre organisme a besoin de gras pour fonctionner, et le tissu adipeux, notre graisse corporelle, est aujourd’hui considérée comme un organe à part entière qui produit des molécules essentielles au fonctionnement de notre corps. Mais tout dépend de la localisation de cette graisse qui peut devenir néfaste lorsqu’elle entoure les organes de l’abdomen.

Manger du gras pour perdre du poids. C’est aujourd’hui le credo d’une diète à la mode : le régime cétogène qui séduit jusqu’à l’ancienne championne de tennis Marion Bartoli. Ce régime intéresse aussi la recherche qui teste son efficacité dans la lutte contre les cancers ou la maladie d’Alzheimer.

Dans cette recherche du meilleur gras, faut-il augmenter notre consommation d’oméga 3 ou se tourner vers des compléments alimentaires pour combler nos besoins ? Comment profiter au mieux des bienfaits du gras et comment faire le tri parmi les bonnes et les mauvaises graisses dans sa cuisine ou au supermarché ?

Les invités du débat :

Dr Boris Hansel, endocrinologue-nutritionniste. Hôpital Bichat - APHP.

Émilie Steinbach, neuroscientifique.

Gabriel Lepousez, neurobiologiste à lInstitut Pasteur.