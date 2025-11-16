"Vintage Mecanic" : restauration d'une Volkswagen Golf GTI Oettinger 16S sur RMC Découverte mardi 18 novembre 2025

Mardi 18 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 10ème épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Volkswagen Golf GTI Oettinger 16S

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x10 • Volkswagen Golf GTI Oettinger 16S

Baptiste s'attaque à une icône méconnue mais redoutée des années 80 : la Golf GTI 16S préparée par Oettinger. Un modèle rare au pedigree sportif, équipée du célèbre 1.8 litre 16 soupapes Oettinger développant 136 CH, une véritable bombe à l'époque, capable de rivaliser avec les sportives bien plus puissantes.

Mais celle-ci n'a pas tourné depuis plus de 15 ans, et ça se sent. Dès les premiers tours de clé : rien. Le bloc moteur est bloqué, l'injection mécanique K-Jetronic défaillante, les soupapes noyées d'huile et d'eau. Et comme si ça ne suffisait pas, l'un des pistons est carrément soudé dans son cylindre.

Côté carrosserie, même combat : face avant rongée par la rouille, peinture à refaire intégralement et la mythique calandre Oettinger, à double optique, introuvable à remplacer. Bref, un projet à haut risque, entre restauration mécanique de précision et remise à neuf esthétique complète.

Baptiste arrivera-t-il à redonner vie à cette GTI de légende et séduire un passionné prêt à lui offrir une seconde jeunesse ? Rien n'est gagné, mais le défi est lancé.