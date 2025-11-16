"C Politique" dimanche 16 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

Dimanche 16 novembre 2025 à 20:00, Thomas Snégaroff présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Pendant une heure, Thomas Snégaroff propose d'échanger sur une question marquante d'un fait d'actualité avec des intellectuel(le)s, des acteur.rice.s de terrain, des témoins, des citoyen(ne)s…

Un forum de discussion autour de Thomas Snégaroff où tous les points de vue, les expériences pourront s’exprimer, trouver des réponses et des pistes pour agir.

Thème et invités ce dimanche 16 novembre 2025 :

Narcotrafic • Quels risques pour la démocratie ?

Les invités reçus par Thomas Snégaroff :

Audrey Bailleul, magistrate.

Christophe Korell, ancien officier de la police Jjdiciaire, président de l'association Agora des citoyens, de la police et de la justice.

Béatrice Guillemont, docteure en droit.

Mathieu Verboud, réalisateur.

Clotilde Champeyrache, économiste.