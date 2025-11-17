"La grande librairie" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 19 novembre 2025 :

Margaret Atwood pour son livre « Le livre des vies – Mémoires écarlates » (Robert Laffont)

Margaret Atwood se dévoile pour la première fois et raconte son extraordinaire parcours. Depuis la petite fille vivant dans les forêts du Québec jusqu'à l'autrice devenue une icône mondiale de la lutte pour les droits des femmes. Au fil des pages, ce n'est pas une vie, mais toutes ses vies qui se succèdent, dans un tourbillon mêlant souvenirs personnels, réflexions politiques et littéraires.

Asma Mhalla pour son livre « Cyberpunk » (Seuil)

Gourous de la Silicon Valley et idéologues néo-réactionnaires orchestrent un fascisme-simulacre annonciateur d’un bouleversement de nos sociétés. Un nouveau régime, hybride, où l’État s’efface… pour mieux tout contrôler. Un empire cognitif reconfigure la démocratie, colonise les corps et les esprits. Depuis le laboratoire américain où s’expérimente le futur, ce livre décrypte le logiciel techno-totalitaire. Dans le monde qui vient, vous ne serez pas augmentés. Vous serez programmés. Le futur est déjà là. La dystopie cyberpunk n’est plus une fiction, c’est notre réalité. Comprendrons-nous à temps ce qui se joue ? Asma Mhalla signe un essai coup de poing pour nommer la nouvelle arène du pouvoir. Et défendre ce qu’il nous reste : notre liberté.

Gérald Bronner pour son livre « À l’assaut du réel » (PUF)

Après les attaques contre la vérité ensevelie sous les fausses informations et la polarisation des opinions, nous vivons l’aube d’une nouvelle étape qui va mettre en péril le socle de notre vie commune ; elle tire son eau de la dérégulation généralisée du désir et entend redéfinir notre rapport à la réalité. Exprimant un invariant de l’espèce humaine sous une forme inédite et soudaine, cette dérégulation est exaltée par de nouveaux courants idéologiques et le développement de technologies telles que l’IA ou la réalité virtuelle. Jusqu’où cela pourra-t-il nous conduire ?

Enki Bilal pour son livre « Bug – Tome 4 » (Casterman)

Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l’accès aux données numériques, l’hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, elle-même kidnappée par de mystérieux ravisseurs… Mais quelle est la véritable nature du Bug ?

Dans ce quatrième épisode, Obb, contaminé par le dédoublement du Bug, voit sa santé mentale défaillir : il semble qu’une entité, pareille à un dieu, prenne possession de son esprit...

Ingrid Astier pour son livre « Ultima » (Gallimard)

La veille de Noël, Rémi, tireur d’exception à l’anti-gang, est rappelé pour une mission confidentielle : protéger le magnat des médias Richard Schönberg. Défiant les menaces de mort reçues, Schönberg maintient le plus spectaculaire des réveillons au Musée des arts forains. La fête tourne au drame. Sous l’œil de Rémi, un député est abattu par un invisible sniper. Pour laver son honneur et mettre à nu la vérité, Rémi, aidé de la Crime et de Maya, une anthropologue légiste, va traquer ce double maléfique. Poussant loin l’immersion, l’écrivain s’empare du sujet brûlant de l’intelligence artificielle et des dérives du numérique pour mettre en scène son héros, devenu tireur de haute précision.