"Enquêtes criminelles" : Laure Zacchello, une nouvelle affaire Jubillar ? mercredi 19 novembre 2025 sur W9

Mercredi 19 novembre 2025 à 21:25, Nathalie Renoux vous proposera de revoir sur W9 le numéro du magazine "Enquêtes criminelles" consacré à l'affaire Laure Zacchello.

Laure Zacchello, une mère de famille de 43 ans originaire d’Urrugne (Pyrénées-Atlantiques), n’a plus donné signe de vie depuis le 21 juin dernier. Cette inquiétante disparition cacherait-elle un féminicide ? C’est l’intime conviction des enquêteurs.

Le mari de Laure, Alexis Juret, est actuellement en détention provisoire pour meurtre sur conjoint. À première vue pourtant, tout semble écarter la piste du mari. Le jour de la disparition de sa femme, il avait été retrouvé dans le jardin du domicile familial, inconscient et ensanglanté, un parpaing à côté de la tête. Seulement, pour les enquêteurs, il s’agirait d’une mise en scène pour camoufler son crime.

En effet, depuis plusieurs mois, Laure aurait confié à ses proches avoir peur pour sa vie. Ne supportant plus les éclats de colère et les crises de jalousie de son mari, elle avait demandé le divorce. Mais Alexis, lui, n’aurait pas accepté la rupture et, en représailles, aurait fait vivre à sa femme un enfer. Laure était tellement apeurée qu’elle mettait une chaise derrière la porte ou entourait d’objets le canapé sur lequel elle dormait pour s’assurer d’entendre son mari arriver.

Et ce n’est pas tout : l’homme a un profil pour le moins inquiétant. Survivaliste, il posséderait plusieurs caches dans la montagne et disposait chez lui d’un véritable arsenal de guerre : deux armoires remplies d’armes à feu. Et dans le lot, plusieurs pistolets mitrailleurs et automatiques ont disparu.

Alors, qu’est-il vraiment arrivé à Laure Zacchello ? Son mari, qui nie toute implication et jure être atteint d’amnésie, dit-il vraiment toute la vérité ?

À la suite, "Enquêtes criminelles" reviendra sur l’affaire Philippe Marchand. Le 16 octobre 2017, de retour après un mois d'hospitalisation, le retraité signale la disparition d’Anne-Marie Richy, sa compagne. Rapidement des messages et des mails le prouvent, Anne-Marie serait bien vivante. Terrible méprise… Pendant deux ans, ce n’est pas la disparue qui envoie ces messages rassurants mais le fringant sexagénaire alors au-dessus de tout soupçon...