Sommaire de "Ça se discute" mercredi 19 novembre 2025 sur RMC Life avec Estelle Denis

Jean-Marc VERDREL
Publié lundi 17 novembre 2025
Mercredi 19 novembre 2025 à 21:10, Estelle Denis présentera sur RMC Life un nouveau numéro de "Ça se discute" dont le thème sera : « Familles atypiques : le nombre fait-il le bonheur ? ».

Retrouvez "Ça se discute" pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera ses invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Familles atypiques : le nombre fait-il le bonheur ?

Pendant longtemps, la famille idéale n'avait qu'un seul visage : un papa, une maman, deux enfants et la maison avec jardin. Une image rassurante, mais qui, aujourd'hui, ne reflète plus notre réalité.

Car les familles se réinventent. Elles explosent les codes, se recomposent, se construisent à travers les liens du cœur et non plus seulement du sang. Elles sont atypiques, mais surtout, elles sont vivantes.

Familles nombreuses où l'organisation est un art martial... Familles monoparentales où la force est le maître-mot... Familles homoparentales luttant pour la reconnaissance... Familles étendues où chaque week-end est une réunion de clan.

Mais derrière ces configurations uniques, la question fondamentale demeure : le nombre fait-il le bonheur ? Avoir plus de frères et sœurs garantit-il une meilleure enfance ? Comment s'épanouir quand on est le seul enfant entouré d'adultes ? Quel est le prix à payer pour l'amour, l'espace, et le temps dans ces foyers hors-norme ?

Extrait vidéo

Un accouchement compliqué pour cette jeune maman de jumeaux.

