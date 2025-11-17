"C dans l'air" lundi 17 novembre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 17 novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 17 novembre 2025, Caroline Roux recevra Pierre Lévy, diplomate, ancien ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024, auteur de « Au cœur de la Russie en guerre », publié aux éditions Tallandier.

Volodymyr Zelensky a signé lundi avec Emmanuel Macron à Paris une "déclaration d'intention" qu'il a qualifiée d'"historique" en vue de l'achat futur de cent avions de combat français Rafale, dont l'Ukraine entend se doter pour la première fois, et de systèmes de défense aérienne. Cet accord "s'inscrit dans un autre espace de temps" par rapport aux cessions d'armement décidées jusqu'ici par les alliés occidentaux de Kiev pour aider les forces ukrainiennes à repousser l'invasion russe lancée en février 2022, a expliqué le président français devant la presse à l'Elysée. Il s'agit du temps "de la régénération de l'armée ukrainienne dans l'avenir", afin qu'elle soit "en capacité de dissuader toute nouvelle incursion" une fois la paix ou un cessez-le-feu conclu, a-t-il ajouté. "C'est un accord historique et nous apprécions beaucoup le soutien de la France", a dit à ses côtés Voldodymyr Zelensky.

"Tout est prêt pour la paix. La Russie seule s'y refuse", a déclaré Emmanuel Macron, condamnant "l'intensification des frappes contre les infrastructures énergétiques", "preuve supplémentaire de cette agressivité et de ce cynisme".

Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie, de 2020 à 2024, est notre invité. Dans "Au Coeur de la Russie en guerre", aux éditions Tallandier, il livre le journal de bord d'un diplomate français dans un pays devenu de plus en plus hostile. Entre la crise du Covid, et le déclenchement de la guerre en février 2022, il n'aura connu que peu de répit. La mort de Navalny, celle de Prigojine, les nombreuses convocations dont il a fait l'objet...Tous ces épisodes ont émaillé une mission qui "devenait chaque jour plus abrasive avec un niveau d’hostilité inégalé et, surtout – ce qui est très éprouvant dans mon métier d’écoute et de contact – l’absence totale de dialogue ", écrit-il.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Dominique Seux, éditorialiste aux Echos et à France Inter.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Elisa Bertholomey, cheffe Adjointe du service politique de Politico.

Mathieu Plane, économiste de l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Le thème de l'émission :

TVA : où sont passés les 10 milliards d'euros ?

Alors que les discussions autour du budget se poursuivent à l’Assemblée, les recettes fiscales de 2025 inquiètent le gouvernement. La raison : la baisse des recettes de la TVA. Selon les prévisions du projet de loi de finances, la taxe sur la valeur ajoutée devrait rapporter 210 milliards d’euros au fisc. Mais les recettes sont inférieures aux prévisions. La différence n'est pas encore connue, mais se chiffre en milliards d’euros. Le trou total pourrait être de « 10 milliards » selon le président de la Commission des finances, Éric Coquerel.

Inquiet de la situation, le gouvernement a lancé une mission d’urgence pour comprendre les raisons de cette baisse. Selon Bercy, un problème de fraude pourrait en être la cause, ciblant notamment la sous-déclaration des petits colis importés.

Afin de combler le déficit, les députés ont adopté un amendement instaurant un « impôt universel » sur les multinationales. Une mesure qui pourrait rapporter 26 milliards d’euros, mais qui risque d’être retoquée par des directives européennes.

En parallèle, s’est ouvert ce lundi le sommet Choose France, consacré aux seules entreprises françaises. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé 30,4 milliards d’euros d’investissements en 2025. Des annonces qui surviennent sur fond de multiplication des plans sociaux.

Depuis les élections européennes de juin 2024, la CGT a recensé 444 plans sociaux en France. Invité sur le plateau de C dans l’air, Emmanuel Duteil, du média L’Usine Nouvelle, rappelait que 108 sites de production avaient fermé ou étaient menacés depuis le début de l’année.

Parmi eux, le groupe sidérurgique Novasco, dont l’avenir se joue ce lundi. Le gouvernement vient d’annoncer qu’il allait saisir les tribunaux contre le britannique Greybull, repreneur en 2024 de l’aciérie. « Le repreneur s'était engagé à investir 90 millions d'euros. Un an plus tard, ils n'ont investi que 1,5 million d'euros. Le compte n'y est pas. On sera intraitable, on sera aux côtés des salariés », a assuré le ministre de l’Économie, Roland Lescure, sur TF1.

Sur le plan politique, la course aux élections municipales est lancée. Alors que la gauche est partie pour se présenter divisée en 2027, dans certaines communes comme à Agen, elle part unie — du PS à LFI en passant par les Écologistes — pour le scrutin des municipales en mars prochain.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.