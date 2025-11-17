"28 minutes" lundi 17 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 17 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 17 novembre 2025 :



Francesca Albanese, la voix qui interpelle le monde sur le sort des Palestiniens

"C'est quand le monde dort que naissent les monstres. [...] Le premier d'entre eux : notre indifférence". Francesca Albanese, juriste en droit international, publie "Quand le monde dort. Récits, voix et blessures de la Palestine" (éditions Mémoire d’Encrier). Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens occupés depuis 2022, elle associe sa voix à dix destins qui témoignent, pour elle, de la situation en Palestine afin d’interpeller la communauté internationale. Lundi 17 novembre, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur le plan de paix de Donald Trump autorisant une force internationale à Gaza.

Zelensky à Paris : la guerre en Ukraine est-elle à un tournant majeur ?

Lundi 17 novembre, Volodymyr Zelensky, en visite à Paris, et Emmanuel Macron, ont signé une déclaration d'intention qui porte sur "la coopération relative à l’acquisition par l’Ukraine d’équipements de défense français". Qualifiée d'"historique" par le président ukrainien pour "renforcer" l'aviation de combat et la défense aérienne de l'Ukraine, les deux chefs d'États s'accordent sur l'achat futur par Kiev d'une centaine d'avions Rafale. Cette neuvième visite du président ukrainien en France se déroule dans un moment critique de la guerre. La pression n'a jamais été aussi forte sur le front Est, dans la ville de Pokrovsk. Située en plein Donbass, la prise de la commune serait un symbole pour témoigner de l'avancée de Vladimir Poutine, dans une région dont Moscou revendique l'annexion depuis 2022.

Xavier Mauduit revient sur l'histoire de la tartiflette qui vient de voir le record du plus gros plat à être "pulvérisé" en Savoie.

Marie Bonnisseau nous emmène en Inde, à Vantara, dans le plus grand zoo privé du monde, détenu par l'homme le plus riche d'Asie.