"C ce soir" lundi 17 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 17 novembre 2025 143
Lundi 17 novembre 2025 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 3 novembre 2025 :

Narcotrafic  La France a-t-elle perdu la guerre ?

C'est une famille une nouvelle fois brisée par la violence du narcotrafic à Marseille. Un jeune homme de 20 ans assassiné par balles en pleine rue et en plein après-midi… Ce jeune homme, c’était le frère d’Amine Kessaci, un enfant des quartiers Nord devenu lanceur d’alerte après l’assassinat de son autre frère dans un règlement de comptes. Aujourd’hui, le parquet privilégie la piste d’un avertissement, d’un meurtre destiné à le décourager dans son combat contre les trafiquants.

Ces dernières années, à Marseille comme dans le reste de la France, le narcotrafic ne cesse de prendre de l’ampleur : des milliards d’euros de chiffre d'affaires, des policiers corrompus, des intimidations visant les magistrats, les journalistes, les surveillants pénitentiaires…

Cet assassinat est-il un “point de bascule” pour reprendre les mots du ministre de la Justice ? 

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Anouck Fourmigué, secrétaire générale du syndicat des commissaires de la Police nationale.

Eric Dupond-Moretti, avocat pénaliste, ancien Ministre de la Justice, auteur de « Juré craché » aux éditions Michel Lafon.

Frédéric Ploquin, journaliste indépendant spécialiste de la criminalité organisée.

Fabrice Rizzoli, enseignant à Sciences Po et à l’HEIP, spécialiste de la grande criminalité et des mafias, fondateur et président de l’association Crim’HALT.

Dernière modification le lundi, 17 novembre 2025 20:33
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
