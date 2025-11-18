"Ça commence aujourd'hui" mardi 18 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 18 novembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 En quête de sensations fortes, ils ont failli mourir

Dans ce numéro, Faustine Bollaert reçoit des invités qui sont prêts à tout pour repousser l'extrême. En quête de sensations fortes, ils ont failli mourir. Comment ont-ils survécu ? Qu’est-ce qui pousse ces passionnés à braver le danger ? Et jusqu’où iront-ils pour ressentir l’adrénaline ultime ?

15:05 GIGN : des hommes pas comme les autres

Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" trois gendarmes d'exception.

Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, aussi appelé le GIGN, est une unité d'élite de la gendarmerie. Elle effectue des interventions dangereuses et gère des situations de crise, nécessitant un savoir-faire particulier. Le GIGN est l'un des quatre corps de l'armée française.

Sandrine, Thierry et David ont tous participé à des missions marquantes, restées dans nos mémoires. Ils viennent partager leur vécu, chacun avec une spécialité bien précise : négociateur, plongeur ou tireur d’élite, ils ont été au cœur de l’action.

Sandrine fait partie des quatre seules femmes plongeuses opérationnelles.

Thierry, quant à lui, revient avec émotion sur ses 18 ans passés au GIGN, une carrière hors du commun.

Enfin, David, ancien négociateur, nous éclaire non seulement sur son rôle, mais aussi sur les conditions et le parcours pour intégrer cette unité prestigieuse.