"C dans l'air" mardi 18 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 18 novembre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité.

Ce mardi 18 novembre 2025, Caroline Roux reçoit Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC-Que Choisir.

Aujourd'hui, le tribunal de Nanterre doit rendre sa décision sur la possibilité pour Nestlé Waters de poursuivre la commercialisation ou non de sa marque l'appellation eau minérale. Secoué depuis deux ans par les conditions d’embouteillage de son eau Perrier sur le site de Vergèze, Nestlé pourrait vivre un véritable coup de tonnerre : le groupe pourrait être contraint de retirer ses iconiques bouteilles vertes des rayons et des cuisines des restaurants. C’est en tout cas ce que demande l’UFC-Que choisir, qui doit être fixée sur sa procédure, lancée au printemps auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, pour retirer et rappeler provisoirement les bouteilles de la marque.

"Pour nous, une tromperie persiste en l’état auprès des consommateurs sur l’appellation eau minérale naturelle de Perrier", selon Gwenaëlle Le Jeune, juriste pour l’association de consommateurs. "Après le rapport parlementaire de mai dernier sur les pratiques des embouteilleurs en France, on voyait mal comment ne pas réagir", ajoute-t-elle.

Ce mardi, l'UFC-Que choisir lance également son opération "La goutte de trop". Elle vise à alerter sur une dégradation de la qualité de l'eau potable en France et sur les coûts exorbitants de la dépollution. Entre 2021 et 2025, le niveau de conformité des réseaux d'eaux potables en France s'est considérablement dégradé, selon l'UFC-Que choisir. D'après cette étude menée par l'UFC-Que Choisir rendue publique aujourd'hui, seuls 85% d'entre eux seraient conformes à la réglementation en vigueur.

Olivier Andrault commentera la décision du tribunal de Nanterre sur la commercialisation des eaux Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle". Il nous donnera aussi les résultats de l'étude de l'UFC-Que choisir sur la qualité de l'eau potable en France, et nous exposera les propositions de l'association, qui lance sa campagne "La goutte de trop".

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :



Laurence Haïm, journaliste spécialiste des États-Unis.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest-France.

Virginie Vilar, grand Reporter pour Complément d’Enquête sur France Télévisions.

Anthony Bellanger, éditorialiste à France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Le thème du magazine :

Affaire Epstein : le scandale qui rattrape Donald Trump

Un revirement spectaculaire. Après plusieurs mois d’un combat acharné contre la divulgation du dossier lié au pédocriminel Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019, le président américain a fait volte-face dimanche. Il a exhorté ses pairs républicains du Congrès à voter en faveur de la publication des documents judiciaires liés à l’enquête.

La raison de ce virage à 180 degrés ? Les courriels de l'homme d'affaires déchu rendus publics la semaine dernière par des élus démocrates à la Chambre des représentants. Ces derniers suggérant des liens étroits entre Donald Trump et Jeffrey Epstein.

Donald Trump « savait à propos des filles » agressées sexuellement et a « passé plusieurs heures » avec l’une d’elles, affirment des mails signés par Jeffrey Epstein.

Le scandale Epstein a semé la division dans son camp. Une figure emblématique de son mouvement MAGA (Make America Great Again), Marjorie Taylor Greene, avait reproché au président de manquer de transparence dans ce scandale politico-judiciaire.

Donald Trump a contre-attaqué en réclamant une enquête fédérale sur la relation entre Jeffrey Epstein et certaines personnalité démocrates.

Parmi les 20.000 documents rendus publics, plusieurs personnalités sont mentionnés, dont le prince Andrew, déchu de ses titres royaux en octobre dernier. Un certain nombre de mails accablants impliquerait le frère du roi Charles III dans cette affaire retentissante.

Empêtré dans cette affaire Epstein, Donald Trump doit faire face au mécontentement de ses citoyens, alors que l’inflation s’accélère dans le pays (à +3% en septembre contre +2,3% en avril, selon l'indice CPI). Sous pression, le président américain a annulé des droits de douane qu’il avait lui-même imposés sur certains produits du quotidien.

Son propre camp le poussait à réagir après un cinglant revers aux derniers scrutins locaux et à un an des élections de mi-mandat. Une équipe de C dans l'air est allée à la rencontre de ses électeurs déçus de sa politique, en Floride.

