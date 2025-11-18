"28 minutes" mardi 18 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 18 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 18 novembre 2025 :



COP 30 : sauver la planète en donnant plus de pouvoirs aux citoyens ?

Débutée au Brésil le 10 novembre dernier, la COP30 doit s’achever le 21 novembre. Ses conclusions seront particulièrement scrutées. Malgré ces réunions internationales sur le climat, les effets du dérèglement climatique ne cessent de se faire sentir un peu partout sur la planète. David Van Reybrouck, archéologue de formation, journaliste et écrivain flamand, plaide en faveur d’une nouvelle gouvernance mondiale en substituant la "raison de Terre" à la raison d’État. Pour l'écrivain, en complément des COP, il faudrait que des assemblées générales citoyennes soient créées. Il publie "Le monde et la Terre. Comment les préserver ?" aux éditions Actes Sud.

Faut-il recourir à la justice restaurative dans les affaires de terrorisme ?

132 personnes ont perdu la vie dans les attentats terroristes les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol français, le 13 novembre 2015. Dix ans plus tard, le Parquet national antiterroriste a annoncé vouloir élargir l’accès à la justice restaurative aux victimes et auteurs d'attentats terroristes. Ce processus consiste à mettre en relation des auteurs et des victimes du même crime ou infraction, d’une même ou autre affaire. Dans ce contexte, deux jours avant la commémoration des attentats, l'avocate de Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos terroristes islamistes du 13 novembre, a fait savoir que son client souhaitait entrer en contact avec les parties civiles. Cette annonce divise les rescapés et leurs familles. Certains, comme Riss, le patron de Charlie Hebdo, estiment que cette démarche est "perverse". D'autres comme Georges Salines, père de Lola, décédée au Bataclan, y est au contraire favorable.

Xavier Mauduit profite de la mise en vente de la "Pascaline", première machine à calculer de l'histoire, pour nous raconter sa création par Blaise Pascal au XVIIe siècle.

Marie Bonnisseau nous emmène à Leipzig, en Allemagne, où deux œuvres pour orgue de Bach ont été sorties de l’ombre et rejouées pour la première fois depuis trois siècles.