"C à vous" mardi 18 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 18 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 18 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Fin du logement social à vie, expulsion des délinquants des HLM, narcotrafic…

Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.

Violences sexuelles dans l’enfance : quatre hommes brisent le silence dans un documentaire

Adrien Borne, écrivain, et Nicolas Bourgouin, journaliste et réalisateur du documentaire « Didier, moi et les autres... Les enfants du silence ».

20:00 C à vous, la suite

Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours pour l’album « Studio Saint-Germain ».

Pierre Arditi pour le livre « Le souvenir de presque tout » et le spectacle « Au plus près de Pierre Arditi ».