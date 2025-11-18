"C ce soir" mardi 18 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 18 novembre 2025 à 22:50 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 18 novembre 2025 :

Guerre commerciale • Le virage protectionniste ?

Emmanuel Macron a eu hier, dans un message vidéo diffusé en conclusion du sommet Choose France, consacré aux entreprises françaises qui ont fait le choix de la France, un discours volontariste pour contrer ceux qu’il appelle les “partisans du déclin” et vanter son bilan en matière de réindustrialisation…

Mais ce discours a été mis au défi le même jour par une autre annonce en provenance de l’Est de la France : la liquidation de Novasco, ex Ascometal, fleuron de la sidérurgie française, qui va mettre au chômage près de 550 employés et qui rejoint donc la longue liste des usines fermées ou menacées de fermeture en 2025…

La France est-elle en train de gagner ou de perdre cette bataille de la réindustrialisation ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement, chargé de France 2030.

Bruno Grandjean, président du groupe industriel REDEX, ancien président de la Fédération des industries mécaniques (FIM)

Natacha Polony, essayiste, directrice de la revue l’Audace!

Alma Fufour, députée La France Insoumise de la Seine Maritime.

Anaïs Voy Gillis, géographe, spécialiste de l’industrie et des souverainetés économiques.