"Ça commence aujourd'hui" mercredi 19 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 19 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Cette peur de l'abandon qui gouverne toute leur vie

La peur de l'abandon trouve souvent ses racines dans des événements douloureux de l'enfance.

Florence, Frédéric et Quentin témoignent de parcours marqués par la séparation, la violence ou la négligence, et expliquent comment ces blessures ont influencé leur vie d'adulte.

Enfant, Florence a été profondément marquée par l'instabilité et la violence de son père. Un épisode traumatisant à l'aéroport, alors qu'elle n'avait que 10 ans, a ancré en elle une peur de l'abandon qui l'accompagne encore à l'âge adulte. Cette blessure influence ses relations amoureuses et amicales, où elle redoute la solitude et évite le conflit à tout prix. Aujourd'hui, Florence travaille sur elle-même et souhaite partager son histoire pour avancer.

15:05 C'est en plein deuil qu'ils ont trouvé l'amour

On a l'habitude de dire que l'amour peut nous tomber dessus à tout moment. Pour les invités de Faustine Bollaert, cet amour a surgi alors qu'ils traversaient un deuil.

Comment ont-ils réussi à ouvrir leur cœur au beau milieu d'un drame humain ? C'est ce que confient les invités du jour à Faustine Bollaert.

En 2023, Aurélie a vécu la perte soudaine de sa petite sœur Marine, emportée par une rupture d’anévrisme. C’est lors des démarches liées à l’organisation des funérailles qu’elle fait la rencontre du maître de cérémonie, Fabio, qui est aujourd’hui l’homme avec qui elle partage sa vie.

À 28 ans, Kimberley voit sa vie basculer à l’annonce du décès brutal de son conjoint. Malgré la douleur, elle reprend rapidement son métier d’ambulancière et c’est au détour d’une intervention, lors de la prise en charge d’un patient, qu’elle fait la rencontre de celui qui deviendra son nouvel amour.

Nicolas est le chauffeur de bus qu’Aurore emprunte régulièrement pour se rendre à l’hôpital, où elle rend visite à sa maman malade. Très vite, il devient un confident précieux.

Quatre jours plus tard, la mère d’Aurore s’éteint, et Nicolas devient alors l’épaule sur laquelle elle peut s’appuyer. Peu à peu, leur complicité se transforme en amour.

Aujourd’hui, cela fait dix ans qu’ils partagent leur vie, entourés de leurs deux beaux enfants.