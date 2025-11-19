recherche
"M comme Maison" à Nice vendredi 21 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 19 novembre 2025 76
"M comme Maison" à Nice vendredi 21 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 21 novembre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène à Strasbourg.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

C'est à Nice que nous partons cette semaine, la capitale du département des Alpes-Maritimes. Une ville à la fois élégante et populaire avec sa célèbre promenade des anglais mais aussi son quartier ancien apprécié pour ses ruelles pittoresques et ses façades aux couleurs ocres.

Stéphane commencera son périple par la visite d'une maison d'hôtes : la maison Mastrorelli, située dans l'arrière-pays cannois, à Roquefort-les-pins, une ancienne bastide au caractère chic, authentique et méditerranéen. Céline Mastrorelli, la propriétaire, a souhaité en faire un lieu chaleureux et accueillant où les hôtes se sentent bien.

Dans M comme Maison, les architectes Karine et Gaëlle devront trouver de bonnes idées pour réorganiser le séjour d'Anne-Laure, la candidate de la semaine.

Nous ferons la visite d'un loft qui a été totalement transformé pour faire place à un bel écrin blanc, délicatement réchauffé par le bois et des matériaux naturels !

Enfin cette venue dans la région sera l'occasion de rencontrer Katell Guiho qui est architecte d'intérieur et depuis toujours passionnée par cet univers. Elle nous fait découvrir aujourd'hui sa maison, mais aussi ses goûts en matière de décoration.

