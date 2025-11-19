recherche
"C à vous" mercredi 19 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 19 novembre 2025
Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 19 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 19 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Le sommaire de l'émission et les invités seront communiqués entre 17:00 et 17:15. Cet article sera réactualisé.

20:00 C à vous, la suite

Le sommaire de l'émission et les invités seront communiqués entre 17:00 et 17:15. Cet article sera réactualisé.

 

