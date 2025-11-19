recherche
"Quotidien" mercredi 19 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 19 novembre 2025
Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 19 novembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 19 novembre 2025 :

Jodie Foster, actrice et réalisatrice.

Les autres invités de l'émission seront communiqués entre 18:00 et 19:00. Cet article sera réactualisé.

Dernière modification le mercredi, 19 novembre 2025 14:58
Magazines
Suivez nous...