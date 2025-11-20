recherche
Magazines

"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 108
"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

Samedi 22 novembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sabine Quindou vous propose une escapade outre-mer, de la Guadeloupe à Saint-Martin.

Comment l'île de Saint-Martin et l'archipel de la Guadeloupe ont-ils su préserver leur nature luxuriante ?

Comment celle-ci est-elle devenue un atout pour ces deux territoires ?

Sabine Quindou débute son périple à bord d'un voilier de 12 mètres navigué par le skipper guadeloupéen, Rodolphe Sepho. L'embarcation se dirige vers l'îlet du Gosier...

Les reportages diffusés :

  • Les aventuriers de la Guadeloupe
  • Le Gwoka se réinvente
  • Le secret de jouvence
  • Une jeunesse de retour
  • Les bienfaits de l'eau soufrée
  • Saint-Martin, une île internationale.

Un second numéro sera également en rediffusion samedi soir : "Echappées belles : Quebec, un voyage en partage".

Dernière modification le jeudi, 20 novembre 2025 12:16
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;En même temps&quot; de Gustave Kervern et Benoît Delépine sur France 4 samedi 22 novembre 2025 (vidéo)

"En même temps" de Gustave Kervern et Benoît Delépine sur France 4 samedi 22 novembre 2025 (vidéo)

20 novembre 2025 - 11:59

Sur le même thème...

&quot;L’Événement&quot; jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

"L’Événement" jeudi 20 novembre 2025 sur France 2, sommaire et invités de Caroline Roux

20 novembre 2025 - 09:54

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-…

20 novembre 2025 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...