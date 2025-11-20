"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

Samedi 22 novembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sabine Quindou vous propose une escapade outre-mer, de la Guadeloupe à Saint-Martin.

Comment l'île de Saint-Martin et l'archipel de la Guadeloupe ont-ils su préserver leur nature luxuriante ?

Comment celle-ci est-elle devenue un atout pour ces deux territoires ?

Sabine Quindou débute son périple à bord d'un voilier de 12 mètres navigué par le skipper guadeloupéen, Rodolphe Sepho. L'embarcation se dirige vers l'îlet du Gosier...

Les reportages diffusés :

Les aventuriers de la Guadeloupe

Le Gwoka se réinvente

Le secret de jouvence

Une jeunesse de retour

Les bienfaits de l'eau soufrée

Saint-Martin, une île internationale.

Un second numéro sera également en rediffusion samedi soir : "Echappées belles : Quebec, un voyage en partage".