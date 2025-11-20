"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

Comment l'île de Saint-Martin et l'archipel de la Guadeloupe ont-ils su préserver leur nature luxuriante ?
Comment celle-ci est-elle devenue un atout pour ces deux territoires ?
Sabine Quindou débute son périple à bord d'un voilier de 12 mètres navigué par le skipper guadeloupéen, Rodolphe Sepho. L'embarcation se dirige vers l'îlet du Gosier...
Les reportages diffusés :
- Les aventuriers de la Guadeloupe
- Le Gwoka se réinvente
- Le secret de jouvence
- Une jeunesse de retour
- Les bienfaits de l'eau soufrée
- Saint-Martin, une île internationale.
Un second numéro sera également en rediffusion samedi soir : "Echappées belles : Quebec, un voyage en partage".