recherche
Magazines

"Quotidien" jeudi 20 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 79
"Quotidien" jeudi 20 novembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce jeudi 20 novembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus jeudi 20 novembre 2025 :

Nathan Ambrosioni et Camille Cottin pour le film « Les enfants vont bien » au cinéma le 3 décembre.

Les autres invités sont en attente de confirmation. Cet article sera réactualisé avant la diffusion de l'émission.

Dernière modification le jeudi, 20 novembre 2025 15:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Chroniques criminelles&quot; revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

20 novembre 2025 - 16:10

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

20 novembre 2025 - 16:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-…

20 novembre 2025 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...