"Les maternelles XXL" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 20 novembre 2025 :
Enceinte de 2 mois, j’ai rencontré l’homme de ma vie
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un ballet classique repensé pour les enfants
- Lilou, agricultrice en herbe
- Syndrome prémenstruel : gare aux idées reçues
- À l’eau les bébés !
- Marie, journaliste, réalisatrice… et sourde
- Au secours, mon enfant ne dort pas !
- L’IA Sora et les ados : attention danger !
- Les confidences d’un papa chanteur
- J’avoue, je laisse toujours gagner mes filles…