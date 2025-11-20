recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 107
"Les maternelles XXL" jeudi 20 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Jeudi 20 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 20 novembre 2025 :

Enceinte de 2 mois, j’ai rencontré l’homme de ma vie

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un ballet classique repensé pour les enfants
  • Lilou, agricultrice en herbe
  • Syndrome prémenstruel : gare aux idées reçues
  • À l’eau les bébés !
  • Marie, journaliste, réalisatrice… et sourde
  • Au secours, mon enfant ne dort pas !
  • L’IA Sora et les ados : attention danger !
  • Les confidences d’un papa chanteur
  • J’avoue, je laisse toujours gagner mes filles…
Dernière modification le jeudi, 20 novembre 2025 16:25
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le meilleur du &quot;Plus Grand Cabaret du monde&quot; à revoir sur Gulli samedi 22 novembre 2025

Le meilleur du "Plus Grand Cabaret du monde" à revoir sur Gulli samedi 22 novembre 2025

20 novembre 2025 - 16:18

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

"Chroniques criminelles" revient sur l'affaire Philippe Robert samedi 22 novembre 2025 sur TFX

20 novembre 2025 - 16:10

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-Martin avec Sabine Quindou sur France 5

"Echappées belles" samedi 22 novembre 2025 : De la Guadeloupe à Saint-…

20 novembre 2025 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...