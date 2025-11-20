recherche
"C ce soir" jeudi 20 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 20 novembre 2025 176
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 20 novembre 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 20 novembre 2025 :

Menace Russe  La France doit-elle se préparer au pire ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.

Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement National.

Diana Filippova, essayiste.

Romain Mielcarek, journaliste indépendant, spécialiste défense.

Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur d'études à l'EHESS.
Suivez nous...