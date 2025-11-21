recherche
Maux de ventre, dépression, cancers, la révolution du microbiote sur T18 dimanche 23 novembre 2025

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 21 novembre 2025
Dimanche 23 novembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera un numéro du magazine "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" avec Adriana Karembeu et Michel Cymes : « Maux de ventre, dépression, cancers... : la révolution du microbiote ».

Maux de ventre, maladies inflammatoires, mais aussi dépression, troubles du spectre autistique, surpoids, obésité, diabète, maladies neuro-dégénératives… et si le point commun de tous ces troubles prenait naissance… dans notre ventre ? Et si une partie des solutions s’y trouvait ?

Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des pouvoirs extraordinaires du microbiote, accompagnés par les chercheurs les plus à la pointe dans ce domaine, en France et dans le monde. Ils rencontrent des personnalités dont la vie a été bouleversée par les récentes découvertes sur la flore intestinale. C’est le cas de Léo, 13 ans, atteint d'un trouble du spectre autistique, ou d’Annick, en dépression depuis plus de trente ans. Car le microbiote aurait des effets stupéfiants sur notre santé mentale.

Adriana et Michel rencontrent des médecins qui pratiquent des greffes fécales, qui demain pourraient soigner des pathologies très lourdes. Ces greffes aujourd’hui optimisent déjà certains traitements contre le cancer, avec des résultats édifiants. Ils se livrent à une expérience de jeûne et de diète à base d’aliments industriels, et mènent l’enquête sur la nourriture ultra transformée qui a des effets délétères sur notre santé. Ils nous montrent comment adopter de bonnes habitudes alimentaires et comment protéger notre microbiote.

Le microbiote n’a pas encore révélé tous ses pouvoirs, mais la révolution est en marche.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025
Magazines
Suivez nous...