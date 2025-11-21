recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Valérie Bacot sur RMC Découverte dimanche 23 novembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 176
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Valérie Bacot sur RMC Découverte dimanche 23 novembre 2025

Dimanche 23 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Valérie Bacot, la mort pour délivrance ».

Le 13 mars 2016, Valérie Bacot, 35 ans, tue son mari d'un coup de revolver.

Si elle a accompli ce geste, c'est pour que sa fille ne vive jamais ce qu'elle a elle-même enduré. Son mari, Daniel Polette, de 25 ans son aîné, lui a fait vivre un enfer depuis l'adolescence. A l'époque, il est son beau-père, et la viole quotidiennement depuis ses 12 ans, jusqu'au jour où Valérie tombe enceinte à 17 ans. Sa propre mère, au lieu de la sortir des griffes de son bourreau, la renie en disant que « cette garce lui a volé son mec ».

Durant ces 18 années de vie commune où elle donne naissance à quatre enfants, Valérie Bacot vit un enfer conjugal. Non seulement Daniel Polette continue à la violer et à la battre, mais il la force même à se prostituer sur des aires d'autoroute dans le véhicule familial. Lorsque l'attitude de l'homme commence à devenir ambiguë envers sa propre fille, Valérie décide d'en finir. Avec l'aide de ses enfants, elle enterre le corps dans une forêt voisine.

Jugée pour assassinat, la mère de famille de 40 ans est condamnée à une peine exceptionnellement clémente de 4 ans dont 3 avec sursis. La cour d'assises a qualifié de victime celle qui a été violée, battue et prostituée pendant des années.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 14:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

"Sept à Huit" : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

21 novembre 2025 - 15:24

Sur le même thème...

&quot;Sept à Huit&quot; : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

"Sept à Huit" : Delphine Daviet, la maman de Lola, invitée du Portrait de la Semaine ce 23 novembre 2025 sur TF1

21 novembre 2025 - 15:24

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les rep…

21 novembre 2025 - 14:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...