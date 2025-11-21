Sommaire de "50' Inside" samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
L'actu • LadyDi enfin au musée Grévin !
En coulisses • Les vitrines de Noël des Grands Magasins
L'entretien • Hélène Ségara.
La Story • Amy Winehouse et son 1er tube « Rehab ».
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction les États-Unis
Plongée dans la folie western au cœur des États-Unis, au milieu des grands espaces, là où tout est XXL… les barbecues, les fêtes foraines et la country !