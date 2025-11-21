Sommaire de "50' Inside" samedi 22 novembre 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

L'actu • LadyDi enfin au musée Grévin !

En coulisses • Les vitrines de Noël des Grands Magasins

L'entretien • Hélène Ségara.

La Story • Amy Winehouse et son 1er tube « Rehab ».

19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction les États-Unis

Plongée dans la folie western au cœur des États-Unis, au milieu des grands espaces, là où tout est XXL… les barbecues, les fêtes foraines et la country !