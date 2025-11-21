recherche
"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 23 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 21 novembre 2025 179
Dimanche 23 novembre 2025 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque dimanche, Francis Letellier propose 45 minutes avec deux personnalités politiques pour explorer leurs idées et prendre le temps de la contradiction.

L'actualité politique est également évoquée grâce à des reportages et interviews, et la "carte blanche" de journalistes spécialistes de la vie politique française.

Cette semaine, "Dimanche en politique" reçoit :

11:40 Patrick Kanner, président des sénateurs socialistes, sénateur PS du Nord.

12:00 Aurore Bergé, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Au sommaire cette semaine :

Les maires seront-ils les derniers maillons de la confiance entre citoyens et élus ? À trois mois des municipales, les questions budgétaires et de sécurité dominent les échanges au Congrès des maires de France. L’injonction du gouvernement de réaliser des économies devient un casse-tête pour de nombreuses communes, poussant Bercy à relever la taxe foncière pour leur offrir une marge de manœuvre.

Autre défi : la mise en œuvre de la loi sur la parité, désormais ouverte à toutes les petites communes, avec l’enjeu de convaincre davantage de femmes de se lancer en politique.

Mais avant le scrutin de mars, les véritables inconnues restent le vote du budget 2026 et celui de la Sécurité sociale, dans une période politique où le compromis semble toujours hors de portée.

Avec une "carte blanche" à Nathalie Mauret, journaliste politique au groupe de presse EBRA.

Dernière modification le vendredi, 21 novembre 2025 15:01
Suivez nous...