Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 22 novembre 2025 à 19:25

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 22 novembre 2025 61
Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 22 novembre 2025 à 19:25

Samedi 22 novembre 2025 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 19:25 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Vincent Dedienne, acteur et humoriste.

Julie Andrieu, animatrice et critique gastronomique.

Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain.

Marine Chagnon, mezzo-soprano.

Juliette Tacchino, soprano.

