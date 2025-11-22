"C à vous" samedi 22 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 22 novembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 22 novembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

« Accepter de perdre nos enfants »

Le chef d’état-major des Armées, Fabien Mandon, a choisi C à vous pour s'expliquer.

Héritage, droits de succession, un tabou français ?

François Lenglet, journaliste économique et essayiste.

Des « safaris humains » à Sarajevo dans le viseur de la justice italienne

Michel Goya, historien, ancien officier des troupes de marine.

20:00 C à vous, la suite

Inès de la Fressange et Marion Ruggieri pour les 80 ans du magazine ELLE.

Denis Brogniart, pour le livre "Mes photos du bout du monde” chez Flammarrion.

Lang Lang, pour l’album “Piano Book 2”.