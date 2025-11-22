"Sept à Huit" dimanche 23 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 23 novembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Le phénomène des guérisseurs en pleine expansion.

Magnétiseurs, naturopathes, hypnotiseurs, les guérisseurs gagnent du terrain entre succès et dérives.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les championnats du Monde de fondue

C'est le plat star de l'hiver... Ce concours pas comme les autres met à l’honneur la fondue, le vin et la bonne humeur, trois ingrédients bien de chez nous.

Immersion dans les entrailles de Paris

SDF et toxicomanes ont trouvé refuge dans les tunnels de la capitale.

19:30 Le portrait de la semaine

Delphine Daviet, une vie à reconstruire

Delphine Daviet reçoit les équipes de "Sept à Huit" chez elle dans le Pas-de-Calais où elle est retournée vivre depuis cette tragédie.

Lola est partout. Sur les murs, sur les meubles, et jusque sur sa peau.

Dimanche soir, un mois après la condamnation à la perpétuité incompressible de celle qui a tué sa fille, Delphine Daviet éprouve le besoin de nous parler de Lola.