"Grands reportages" : Le nouveau souffle des vieux métiers, dimanche 23 novembre sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 23 novembre 2025 111
Dimanche 23 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Le nouveau souffle des vieux métiers », un document inédit réalisé par Anaïs Ciura.

Les temps changent, mais certains gestes traversent les siècles. Coutellerie, élevage de brebis, ferronnerie, distillation ambulante… Quatre jeunes artisans relèvent le défi de faire vivre des métiers rares, héritage vivant de notre patrimoine. Une aventure où tradition rime avec passion, créativité et dépassement de soi.

À 19 ans, Iris est la 4ᵉ génération de bergers des Hautes-Pyrénées. Avec son père, elle élève 150 brebis, fidèle aux pratiques ancestrales. Malgré les crises de la filière, elle croit en l’avenir et pour le prouver, elle va participer au championnat du monde des bergers.

À Thiers, Paul, 25 ans, jongle entre tradition et audace. Jeune coutelier d’art, il façonne des pièces uniques pour le prestigieux concours international Coutellia.

Chez les Compagnons du Devoir, Léopold, 19 ans, transforme le métal en art. Entre marteaux et flammes, il se prépare à un concours national de ferronnerie uniquement ouvert aux compagnons.

À 29 ans, Thibault sillonne la campagne sarthoise avec son alambic ambulant. Bouilleur de père en fils, il se bat pour séduire une nouvelle clientèle. 

Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...