"La grande librairie" mercredi 26 novembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 26 novembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 26 novembre 2025 :

Etienne Klein pour son livre « Éloges du dépassement » (Flammarion)

Dans ce livre il dialogue avec Thomas Pesquet. Ils échangent sur ce qu’ils partagent, de leurs grandes joies, de leurs expériences extrêmes, de leurs questionnements personnels. Mais aussi de ce qui les inquiète, la désinformation, l’intelligence artificielle face au goût du cerveau pour le faux, les projets de colonisation de Mars. Leur rencontre inédite répond à beaucoup de nos interrogations collectives.

Christophe Galfard pour son livre « La vie à portée de main » (Albin Michel)

Qu’est-ce que la vie ? Comment est-elle apparue ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Depuis la naissance de la Terre jusqu’aux derniers jours des dinosaures, depuis l’histoire que racontent nos propres cellules jusqu’aux possibles signes d’une vie ailleurs dans l’espace, cette synthèse magistrale des connaissances actuelles, accessibles à toutes et à tous, transformera votre façon de voir le monde ainsi que notre place dans l’Univers.

Françoise Combes pour son livre « Genre et sciences » (Odile Jacob)

Pendant des siècles, les femmes de science ont été invisibilisées, ignorées ou spoliées de leurs découvertes. Si le XXe siècle a vu évoluer la condition féminine en Occident, les femmes restent largement sous-représentées dans certains domaines des sciences. Multiplier les approches pour mieux saisir la portée de ce déséquilibre en analysant la place du genre dans la science et le genre comme objet de science, tel est le propos de cet ouvrage, qui réunit à cet effet les textes de chercheuses et de chercheurs de disciplines variées, de l’histoire à la biologie en passant par les mathématiques, l’informatique, la sociologie, le droit, l’économie et la philosophie.

Vinciane Despret pour son livre « Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi » (Les Arènes)

Prenant appui sur les dernières découvertes scientifiques, cet ouvrage mêle habilement réflexions philosophiques et humour interrogateur pour raconter comment la nature se transforme, s’adapte, s’invente sans cesse avec une créativité débordante. Nous, les humains – mais aussi les bactéries, virus, champignons, insectes, mammifères, oiseaux, plantes, arbres – sommes le fruit d’un bricolage incessant.

Baptiste Morizot pour son livre « Le regard perdu » Actes Sud

Pourquoi les humains de la préhistoire ont-ils peint des animaux, dans des grottes, de cette manière-là et dans ces milieux-là, au coeur du dernier âge glaciaire européen ? C’est l’une des questions qui taraudent la communauté des préhistoriens depuis bien longtemps et qui suscitent les hypothèses les plus variées. Grâce à son expérience du pistage des grands mammifères en milieu sauvage, Baptiste Morizot renouvelle notre regard sur l’origine de cet art pariétal et libère nos lointains ancêtres du rôle écrasant de l’Artiste.

Emmanuelle Pouydebat pour son livre « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? » (Delachaux et Niestlé)

Comment les animaux perçoivent-ils la mort ? Et nous, pourquoi pouvons-nous si facilement leur donner la mort ? Qu’ont-ils à nous apprendre ? Un ouvrage qui bouscule les idées reçues au travers de nombreux exemples analysés par Emmanuelle Pouydebat, qui aborde ce sujet passionnant de manière sérieuse et ludique à la fois, grâce aux dessins pleins d’humour d’Arnaud Rafaelian.