"Les maternelles XXL" lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 24 novembre 2025 :
J’ai abandonné mon fils avant de devenir sa mère
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Dad, la BD qui cartonne chez les enfants
- Faire réussir les enfants DYS ou malentendants
- En post-partum, quel sport pratiquer ?
- J’apprends à signer avec mon bébé
- Justice des mineurs : le rapport au secours des enfants
- Un panel d’activités avec vos petits-enfants
- Vinted, le nouveau job des ados !
- Gaëtan Roussel, son enfance, sa paternité
- Pas de répit pour les mères aux toilettes !