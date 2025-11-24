recherche
"28 minutes" lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 24 novembre 2025
"28 minutes" lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 24 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 24 novembre 2025 :

Plongez dans le monde secret et fascinant des tortues marines

Modèles de résilience, les tortues marines font face aux catastrophes environnementales depuis près de 240 millions d’années. Elles ont survécu à l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années et, aujourd’hui, malgré le changement climatique, ces petits reptiles parviennent à maintenir leur population. Mais un danger les guette : les captures accidentelles par des engins de pêche, notamment en Méditerranée.

C’est ce que raconte l’océanographe et biologiste David Grémillet dans son ouvrage "Les discrètes : rêves de tortues marines", publié aux Actes Sud. Il est l'invité de 28 Minutes.

COP30 au Brésil : faut-il voir le vert à moitié plein ou à moitié vide ?

Après quinze jours de négociations, la COP30 au Brésil s’est achevée dans une ambiance en demi-teinte samedi 22 novembre. Parmi les points positifs, la délégation des 194 pays a acté le triplement des financements afin d’aider les plus pauvres à s’adapter au changement climatique, et ce, d’ici à 2035. Malgré l’absence des États-Unis, le président brésilien Lula a aussi tenu à saluer la victoire du multilatéralisme. Mais les participants ont échoué à bâtir un plan concret pour sortir des énergies fossiles. Lors de la COP28 à Dubaï en 2023, plus de 190 pays s’étaient engagés à “opérer une transition juste, ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques”. Au Brésil, 80 pays ont poussé la présidence à inclure dans l’accord final une feuille de route planifiant la sortie progressive de ces énergies. Pour autant, le texte final ne les mentionne pas directement.

Xavier Mauduit revient sur l'histoire des rythmes scolaires de l’enfant alors que la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant a livré ses vingt propositions.

Marie Bonnisseau nous raconte l’histoire d’Aonishiki, le premier Ukrainien à remporter un tournoi de sumo professionnel au Japon.

Dernière modification le lundi, 24 novembre 2025 16:29
Publié dans Magazines
&quot;28 minutes&quot; lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 24 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

24 novembre 2025 - 16:27

