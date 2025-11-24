"C ce soir" lundi 24 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 24 novembre 2025 à 22:45 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 24 novembre 2025 :

Plan de Trump • Zelensky, dos au mur ?

En plateau, Karim Rissouli reçoit :

Anna Colin-Lebedev, politologue, sociologue.

Ariane Chemin, grand reporter au Monde.

Régis Genté, journaliste.

Claude Blanchemaison, ex-ambassadeur de France en Russie (2000-2003).

Gérald Olivier, journaliste, chercheur associé à l'IPSE.