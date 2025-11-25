"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 27 novembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Sommaire du jeudi 27 novembre 2025 :

Protection de l’enfance : le scandale des mineures prostituées

En France, les autorités estiment que 20 000 mineures seraient prostituées. Un chiffre en constante augmentation et qui cache une autre réalité : 80% de ces jeunes filles sont placées sous la garde de l’aide sociale à l’enfance (ASE) comme l’a noté une commission parlementaire en avril 2025.

Pourquoi ces mineures qui ont été retirées à leurs familles pour être protégées se retrouvent-elles entre les mains de réseaux qui les exploitent parfois dès l’âge de 11 ans ?

Durant plusieurs mois, Envoyé spécial a enquêté pour mettre au jour les graves défaillances de notre système de la protection de l’enfance. À Paris, les équipes du magazine ont rencontré Aissiana, contrainte de vendre son corps dès l’âge de 13 ans pour s’acheter de la nourriture et des produits d’hygiène. Éducatrices, juges, jeunes adolescentes, président de conseil départemental (responsables de l’ASE) témoignent. Ils racontent l’engrenage qui permet aux réseaux de proxénétisme de profiter de ces proies fragiles.

Une enquête de Mélanie Nunes - Dream Way Productions.

Madagascar: la révolution de la Génération Z

Du Pérou au Népal, en passant par le Maroc et le Bangladesh, la Génération Z se mobilise à travers le monde pour dénoncer des élites qu’elle juge corrompues, et des conditions de vie indignes.

À Madagascar, l’un des pays les plus pauvres au monde, ces manifestants d’une vingtaine d’années ont réussi à faire tomber le pouvoir, et faire fuir le Président du pays à la mi-octobre.

Envoyé Spécial est parti à la rencontre de ces jeunes malgaches comme Jenny et Faneva, qui rêvent de sortir leur pays de la misère et refusent de se laisser confisquer leur révolution. Des étudiants qui se battent pour un meilleur avenir, pour eux mais aussi pour leurs proches restés dans le sud du pays où la famine fait rage : toute une population délaissée par un Etat gangréné par la corruption.

Un reportage de Sonia Sadone, Guillaume Legoff et Emmanuel Lejeune.