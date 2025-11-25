"C dans l'air" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 25 novembre 2025 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 25 novembre 2025, Caroline Roux recevra Nathacha Appanah, écrivaine et journaliste, lauréate du prix Femina pour son dernier livre, « La nuit au cœur », paru aux éditions Gallimard.



Ce mardi 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, plus de trois femmes sont victimes chaque jour de féminicide ou de tentative de féminicide conjugal selon un rapport, et 107 femmes ont été tuée par un conjoint ou ex conjoint en 2024, un chiffre en hausse. Dans Le Monde, selon les chiffres révélés aujourd'hui par l'Onu Femmes, 50.000 femmes et filles ont été tuées par un proche en 2024, soit une toutes les dix minutes.

Dans La Nuit au cœur, l’autrice mauricienne Nathacha Appanah raconte trois histoires de violences conjugales. Celle de Chahinez Daoud, brûlée vive par son mari en 2021 à Merignac, celle d’Emma, la cousine de Nathacha Appanah tuée par son mari à Maurice et sa propre histoire, elle qui a été victime d’un conjoint violent qui a failli la tuer lorsqu’elle habitait à Maurice.

Nathacha Appanah nous livrera son regard d'écrivaine et de journaliste, elle-même victime de violences dans le passé, sur la hausse du nombre de féminicides, et sur l'ampleur des violences dont les femmes sont victimes.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Marion Van Renterghem, grand reporter, chroniqueuse à L’Express et spécialiste des questions européennes

Laura Kayali, correspondante défense à Politico.

Le thème de l'émission :

Revoilà le service militaire ? À l’heure où l’ « on est monté d'un cran dans la conflictualité avec la Russie », Emmanuel Macron a confirmé ce matin sur RTL la transformation du service national universel vers une nouvelle forme, sans plus de précisions. « Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-Nation », a plaidé ce matin le chef de l’État. « Au moment où la guerre s’hybride, il est très important qu’un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche, participent à la réserve que nous avons aussi mise en place et qui est très importante parce qu’elle apporte des compétences à nos armées », a défendu le président de la République.

Emmanuel Macron a également voulu désamorcer l’idée que les jeunes volontaires du nouveau service seraient envoyés sur des théâtres d’opérations extérieures, à commencer par l’Ukraine. « Il faut vraiment, en tout cas tout de suite, supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu’on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n’est pas du tout le sens de cette affaire », a précisé le chef de l’État. Les propos du chef d’état-major des armées la semaine dernière ont été « déformés », « sortis » de leur contexte. « La France n’a aucune intention de sacrifier sa jeunesse, il s’agit simplement de la préparer », a-t-il ajouté.

Le retour d’un « service national » obligatoire d’une durée d’un mois pour tous les jeunes figurait dans le programme d’Emmanuel Macron en 2017. La proposition du candidat s’était matérialisée par la création du service national universel (SNU). Mais celui-ci, coûteux, a connu une mise en œuvre plus que laborieuse et n’a jamais trouvé sa place. Il a été enterré définitivement par Sébastien Lecornu à son arrivée à Matignon. Parallèlement, depuis des mois, le projet d’un service militaire volontaire est à l’étude.

Alors Emmanuel Macron va-t-il annoncer ce jeudi la création prochaine d’un service militaire volontaire ? Depuis plusieurs mois, chefs d’États-majors et responsables politiques invitent les sociétés européennes à s’interroger. Comme la France, de nombreux voisins en Europe sont en train de réintroduire un service national, avait fait remarquer le général Mandon samedi sur France 5. Volontaire en Belgique, obligatoire en Finlande... Où en est-on en Europe sur cette question ? Pourquoi Jacques Chirac a-t-il annoncé la suspension du service militaire obligatoire en 1996 ? Nos journalistes ont rencontré Alain Richard, ministre de la Défense de 1997 à 2002. Il est revenu avec nous sur les raisons de cette décision, sa mise en pratique et l’état de la menace actuelle.

Opérations de déstabilisation massives, propagande à grande échelle, attaques et tentatives d’ingérence… Il est très difficile de quantifier les tentatives de déstabilisation russes, mais dans certains États comme les pays baltes, la pression de la Russie fait partie du quotidien. Le pays en appelle au réveil de l’OTAN et à la fin de la naïveté des Vingt-Sept face à la réalité des projets du Kremlin. Parallèlement, les frappes massives russes se poursuivent sur l’Ukraine alors que les États-Unis ont remis sur la table ces derniers jours un plan de paix, réécrit avec les Européens.

Le sujet vous questionne ?

