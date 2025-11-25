"C à vous" mardi 25 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 25 novembre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Vers un retour du service militaire en France ?
Isabelle Lasserre, grand reporter responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro.
Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales.
Agressions sexuelles, exhibitionnisme, maltraitances : enquête sur les dérives du périscolaire à Paris
Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France.
Me Hannah Kopp, avocate de familles de l’école Alphonse-Baudin (Paris 11).
20:00 C à vous, la suite
Bernard Montiel et Oli pour l’émission "Animalement vôtre" sur France 3.
Natasha Andrews pour son livre "Flow(s)", aux éditions Hachette
Elora Thevenet et Allain Bougrain-Dubourg pour le film-documentaire "Bardot", en salle le 3 décembre