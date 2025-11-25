recherche
"C à vous" mardi 25 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 25 novembre 2025
"C à vous" mardi 25 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 18 novembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 25 novembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Vers un retour du service militaire en France ?

Isabelle Lasserre, grand reporter responsable des questions de diplomatie et de stratégie au Figaro.

Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, spécialiste questions politiques et internationales.

Agressions sexuelles, exhibitionnisme, maltraitances : enquête sur les dérives du périscolaire à Paris

Cécile Ollivier, grand reporter police-justice au magazine ELLE France.

Me Hannah Kopp, avocate de familles de l’école Alphonse-Baudin (Paris 11).

20:00 C à vous, la suite

Bernard Montiel et Oli pour l’émission "Animalement vôtre" sur France 3.

Natasha Andrews pour son livre "Flow(s)", aux éditions Hachette

Elora Thevenet et Allain Bougrain-Dubourg pour le film-documentaire "Bardot", en salle le 3 décembre

Suivez nous...