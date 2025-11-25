recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 25 novembre 2025 188
"Les maternelles XXL" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Mardi 25 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mardi 25 novembre 2025 :

En 1 minute, j’ai accouché dans ma salle de bain

Également au sommaire :

  • Fée Dodo au secours des parents sans sommeil
  • Un « psychobus » pour les jeunes loin de la ville
  • Première fois de nos ados : bien les accompagner
  • On a testé le Rébozo pendant la grossesse
  • Mobilisation contre les violences faites aux femmes
  • À chacun son calendrier de l’Avent
  • Les antidépresseurs, nouvelle folie sur Tiktok
  • Thomas VDB : rire toujours comme un enfant…
  • J’ai vécu ma première sortie scolaire !
Dernière modification le mardi, 25 novembre 2025 15:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;On a du nouveau&quot; mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

25 novembre 2025 - 16:12

Sur le même thème...

&quot;On a du nouveau&quot; mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

"On a du nouveau" mardi 25 novembre 2025, les invités de Claire Arnoux sur NOVO 19

25 novembre 2025 - 16:12

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...