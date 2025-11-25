"Les maternelles XXL" mardi 25 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mardi 25 novembre 2025 :
En 1 minute, j’ai accouché dans ma salle de bain
Également au sommaire :
- Fée Dodo au secours des parents sans sommeil
- Un « psychobus » pour les jeunes loin de la ville
- Première fois de nos ados : bien les accompagner
- On a testé le Rébozo pendant la grossesse
- Mobilisation contre les violences faites aux femmes
- À chacun son calendrier de l’Avent
- Les antidépresseurs, nouvelle folie sur Tiktok
- Thomas VDB : rire toujours comme un enfant…
- J’ai vécu ma première sortie scolaire !