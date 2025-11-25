"C ce soir" mardi 25 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 25 novembre 2025 à 22:10 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 25 novembre 2025 :

Féminicides • Une faillite française ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

David Pélicot, fils de Gisèle Pélicot, membre d’ONU Femmes France.

Karine Dusfour, réalisatrice.

Christelle Taraud, historienne.

Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l’Égalité et la Lutte contre les discriminations.

Anne Bouillon, avocate pénaliste.